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        Gazipaşa'ya atıksu arıtma tesisi derin deniz deşarj hattı için sözleşme imzalandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:37
        Gazipaşa'ya atıksu arıtma tesisi derin deniz deşarj hattı için sözleşme imzalandı

        ANTALYA (AA) - Gazipaşa Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Hattı projesi için imza töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törendeki konuşmasında, 100 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek ve 2050 yılına kadar yetecek şekilde planlanan projenin hat uzunluğunun 2,6 kilometre, deşarj derinliğinin 40 metre olacağını bildirdi.

        Gazipaşa Atıksu Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarj Hattı yapım işini "Antalya'nın geleceğini kurtaracak projelerden biri" olarak nitelendiren Böcek, "Günlük 40 bin metreküp kapasiteye sahip bir tesis olacak. Gazipaşa'mızın önemli bir eksiğini giderecek ve ihtiyaca cevap verecek. 10 ay gibi bir sürede çalışmayı tamamlayıp gelecek sezona yetiştirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        İmza törenine ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile yüklenici firma yetkilileri de katıldı.

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