Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay'dan sıcak hava uyarısı

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay, sıcak havanın etkili olduğu dönemlerde risk gruplarına karşı koruyucu önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Antalya Tabip Odası tarafından düzenlenen "İklim krizi, sıcak hava dalgası" konulu basın toplantısında konuşan Türkay, küresel ortalama sıcaklığın rekor düzeye geldiğini ve geçen hafta üç kez sıcaklık rekoru kırıldığını belirtti.

Türkay, iklim değişikliğinin tek başına bir çevre sorunu olmadığını aktararak, "İklim değişikliği beraberinde salgın hastalıklar, orman yangınları, sel ve sıcak havaları getiriyor. Daha fazla sıcak hava dalgası ve kuraklık, ozon kirliliği, kasırga, aşırı yağış ve sel gibi anormal iklim olaylarında artışlarla, Lyme, Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların yayılmasına neden olan sivrisinek ve kenelerin artmasıyla sağlığı da etkilemektedir." diye konuştu.

Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları başta olmak üzere, sıcak hava dalgalarının insan üzerinde doğrudan etki oluşturduğunu vurgulayan Türkay, can kayıplarının da yaşanabilmesine dikkati çekti.

Türkay, bu noktada toplumun bilinçlendirilmesi ve koruyucu önlem alınması gerektiğini dile getirerek, "Özellikle aşırı sıcaklar nedeniyle sıcak çarpması riski taşıyan yaşlılar, bebekler ve 5 yaş altı çocuklar, kronik hastalığı olanlar, evsizler, açık alanda çalışanlar uyarılmalı, hatta bu gruplar için ek önlemler alınmalıdır. Hava kalitesi izleme sonuçlarının risk gruplarıyla paylaşılması önemlidir. Ozon ve parçacık kirliliğinin yüksek olduğu günlerde, sıcak havalarda risk gruplarının evde kalmalarının sağlanması, özellikle açık alanda çalışan tarım ve inşaat işçileri başta olmak üzere çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gibi önlemler alınabilir." ifadesini kullandı.

Bireysel olarak önlem almak isteyenlere bol su tüketimi, aşırı yağlı ve ağır yemeklerden kaçınılması, güneş koruyucu krem ve gözlük kullanımını tavsiye eden Türkay, ev ortamının serin tutulması, egzersizlerin açık havada yapılması ve sık sık duş alınmasını da önerdi.