Antalya'da 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Giriş: 14.07.2023 - 10:20
ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün ilçede bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü gözaltına alındı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.