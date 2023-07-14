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        Antalya'da 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 10:20
        Antalya'da 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün ilçede bulunduğunu tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü gözaltına alındı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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