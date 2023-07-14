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        Antalya sıcağından bunalanlar zirvedeki Kral Havuzu'nda serinliyor

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:17
        Antalya sıcağından bunalanlar zirvedeki Kral Havuzu'nda serinliyor

        ANTALYA (AA) - FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanın içinde şelalelerin zirvesindeki Kral Havuzu, serinlemek ve doğada zaman geçirmek isteyenlerin rotasında yer alıyor.

        Gebizli Mahallesi Kozan mevkisine araçlarıyla gelen yerli ve yabancı turistler, ormanın içinden yürüyerek dar patika yolun sonunda doğal havuza ulaşıyor.

        Çam ağaçları arasında, Yukarı ve Aşağı Uçansu şelalelerinin zirvesinde kireçtaşı birikintilerinin şekiller oluşturduğu bölgeye ulaşan ziyaretçiler, doğal güzelliğiyle öne çıkan havuza giriyor.

        Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte sıcaktan ve nemden bunalanlar, şelalelerden dökülen suyun biriktiği ve 20 metre genişliğindeki kireç taşından oluşan doğal havuza giriyor, vadinin manzarasını izliyor.

        - Sosyal medya paylaşımları bölgeye talebi artırdı

        Ziyaretçilerin, Kral Havuzu'nu sosyal medya hesaplarından paylaşması bölgeye talebi artırdı. Yerliler kadar kente gelen yabancı turistler de Kral Havuzu'nu rotasına ekleyerek ziyaret ediyor.

        İstanbul'dan tatile gelen Faruk Salih, AA muhabirine, Antalya'da deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra doğa ve tarih turizminin de önemli olduğunu söyledi.

        Serinlemek için doğayı tercih ettiğini anlatan Salih, "Bölgeye ulaşım zor olmasına rağmen pişman olmadım. Çünkü gerçekten isminin hakkını veren bir yermiş. Antalya'ya ilk defa geliyorum. Kral Havuzu'nu sosyal medyada görmüştüm. Tatile gelince ormanın içine gizlenmiş büyülü bir yerle karşılaştım. Doğal güzelliğe sahip, çok beğendim. Herkese tavsiye ederim." dedi.

        Ailesiyle Ankara'dan tatile gelen Düşce Yılmaz ise Antalya'nın sıcağında deniz yerine doğal havuzu tercih ettiğini belirterek, zorlu bir yolculuğun ardından güzel manzarayla karşılaştıklarını ifade etti.

        Semih Şengül de şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak için kentin doğal güzelliklerini keşfetmek istediğini vurguladı.

        Ormana çıkarken Kral Havuzu tabelasını görünce tesadüfen geldiklerini aktaran Şengül, "Harika bir manzara bizi karşıladı. Havuzda yüzerek serinledik. Şehirden uzak, kendimi burada huzurlu hissetim." diye konuştu.

        Balıkesir'den Haydar Hakan Yılmaz, ormanın içinden yürüyerek ulaşılan havuzun görülmesi gereken bir güzellik olduğunu ifade etti.

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