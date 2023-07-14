Sıcak hava dalgası Antalya'da termometreleri 44 dereceye yükseltecek

ANTALYA (AA) - ZEHRA TEKECİ - Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da sıcak hava dalgası etkisini artırırken, termometrelerin bugün ve yarın 43 ila 44 dereceleri göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı yönündeki uyarısının ardından kentte salı gününden bu yana sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı.

Turizm sezonunun en hareketli günlerinin yaşandığı gözde turizm merkezi Antalya'da sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. Kent merkezindeki sokak ve caddelerde özellikle gündüz saatlerinde sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kaçınmaya çalışan vatandaşlar sakinlik oluşturuyor.

Sıcak havadan bunalan bazı yerli ve yabancı turistler serinleme umuduyla Lara ve Konyaaltı Sahili'ni tercih ederken, bazıları ise yeşil alanlar, çay bahçeleri, park ve gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Kentte vatandaşların yanı sıra sıcaktan bunalan hayvanların da gölge alanlarda ve fıskiyelerin altında yattığı, serinlemek için denize ve göletlere girdiği görülüyor. Dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise tedbir için şemsiye kullanıyor.

- "Yaklaşık 43 ila 44 dereceleri görmeyi bekliyoruz"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici, AA muhabirine, sıcak hava dalgasının etkili olduğu bölgede mevsim normallerinin 35 derece olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının artacağını belirten Gemici, "Sahil bandında özelikle minimum gece sıcaklıklarının 25, yüksek kesimlerde 16 derecelerde seyretmesini öngörüyoruz. Gündüz saatlerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar Antalya'da bugün ve yarın görülecek. Bu günlerde yaklaşık 43 ila 44 dereceleri görmeyi bekliyoruz. Yapılan değerlendirmelere göre sahil bandında nem oranlarının yüzde 10'lara kadar düşmesini bekliyoruz. Nem oranının iç ve yüksek kesimlerde maksimum yüzde 50 ila 60 civarında gerçekleşmesini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Gemici, kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocukları, güneşin etkisinin en yoğun olduğu 11.00 ila 16.00 saatlerinde daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

- "Risk gruplarına zorunluluk yoksa dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz"

Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay, sıcak hava dalgasının yoğun etki gösterdiği kentteki vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bu dönemde vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı sıcak çarpması vakalarının görülebileceğine işaret eden Türkay, "Özellikle bu dönemde 50 ve 75 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı, akciğer, kalp ve damar hastalığı olanlar, bebekler, 5 yaş altı çocuklar ve açık alanlarda çalışanlar sıcak çarpmasına karşı risk altında. Risk gruplarına zorunluluk yoksa dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Sıcak çarpması ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Sıcak çarpması durumuna karşı çok soğuk suyla duş alınmaması gerektiğini vurgulayan Türkay, şunları kaydetti:

"Gün içerisinde olabildiğince serin ve gölge alanlarda kalınmalı, bol sıvı tüketilmeli, sık sık ılık duş alınmalı, hafif ve açık renk giysiler giyilmeli, ağır yiyecekler tüketilmemelidir. Denize girmek isteyenler ise gündüz saat 10.00'a kadar veya 15.00'ten sonra girmeli, güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmalı ve yüksek düzeyde koruyucu faktörü bulunan güneş kremleri kullanmalıdırlar."

- Kent sakinleri ve tatilciler serin yer arıyor

Serinlemek için sahillerde vakit geçiren vatandaşlardan İbrahim Avcı da ailesiyle birlikte tatil yapmak için kente geldiklerini söyledi.

Hava sıcaklığından şikayet eden Avcı, "Bu sene hava çok sıcak. Sabah saatlerinde denize geldik ama gitmeyi düşünmüyoruz. Sıcak havada ancak böyle serinleyebiliyoruz. Klimalar etki etmiyor, evler oturulacak gibi değil. Burada da şemsiye altında güneşte yanmamak için dinleniyoruz." diye konuştu.

Sevim Avcı ise deniz kenarına serinlemeye geldiklerini ama sıcağın etkisini daha da hissettiklerini dile getirdi.

Park ve bahçelerde vakit geçiren Asuman Öztürk, "Antalya anlatamayacağımız kadar sıcak. Allah'tan serinleyecek alanlarımız var. Evlerimizde oturmamız mümkün değil. Bu sıcak havalar bitecek gibi görünmüyor ama umarım bir an önce biter. Hava daha sıcak olsa da evde oturmamak için çıkmaya devam edeceğiz gibi görünüyor." dedi.

Kent merkezinde vakit geçiren Seda Altıncezve ise günlerdir sıcaktan korunmak için dışarı çıkmamaya çalıştıklarını, çok bunaldığında ise denize girmeyi tercih ettiğini kaydetti.