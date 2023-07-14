Antalya Valisi Yazıcı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazıcı, mesajında, devletin ve milletin hainlere karşı büyük bir inanç, irade ve kararlılıkla yazdığı 15 Temmuz destanının 7'nci yılını acı, hüzün, onur ve gururla andıklarını söyledi.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin tüm dünyaya bir ders verdiğini vurgulayan Yazıcı, "Milli irademize ve demokrasimize kasteden, devletini, haysiyetini 1 dolara satan alçak FETÖ'cülere karşı ülkemizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi korumak adına destansı bir kahramanlıkla mücadele eden Türk milleti 15 Temmuz'da tüm dünyaya hem örnek olmuş hem de büyük bir ders vermiştir. O karanlık gecede 7'den 70'e Türk milleti, şanlı ordumuza sızan bir avuç FETÖ haininin başlattığı darbe girişimine karşı tek yürek, tek nefes ve tek yumruk olmuş, hainleri ve işbirlikçilerini bertaraf etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin o gece demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıktığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletimiz yurdun dört bir köşesinde savaş uçaklarına, tanklara, kurşunlara ve bombalara göğsünü siper etmiş, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Hiç şüphesiz şanlı tarihimizin altın sayfasına yazılan 15 Temmuz destanının asıl kahramanları, canlarını bu yolda feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Onlar, 15 Temmuz gecesi gösterdikleri cesaret, dirayet ve kararlılıkla tarih boyunca hatırlanacaklardır. Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların öncülüğünde yazılan 15 Temmuz destanını asla unutmayacağız, unutturmayacağız."