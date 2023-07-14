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        Türkiye Drag Şampiyonası, motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak

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        Giriş: 14.07.2023 - 13:40
        Türkiye Drag Şampiyonası, motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak

        ANTALYA (AA) - Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak yarışları yarın Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan KIA Öztopaklar Türkiye Drag Şampiyonası'nın 1. Ayak yarışları, Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'nde açılan Kepez Drag Pisti'nde yapılacak.

        Yarışlar, süper street, pro street, street2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300 ve kadınlar sınıfında düzenlenecek.

        Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları yapılacak, pazar günü ise motor tutkunları birincilik kupası için mücadele edecek.

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