Alanya Üniversitesinde "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı

ANTALYA (AA) - Alanya Üniversitesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ünal tarafından hazırlanan "15 Temmuz" konulu serginin açılış törenine, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Saygı, yaptığı konuşmada, Türk halkını birbirine kenetleyen en büyük bağın zor zamanlardaki inanç ve birliktelik olduğunu söyledi.

Saygı, "Tarih boyunca şüphesiz birçok art niyetli girişim, birçok karanlık düşünce, devletine ve milletine olan sevgisine sadık bireyler tarafından defedilmiştir, edilmeye de devam edecektir. Dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu bağımızın daha da kuvvetlenerek artmasını gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.