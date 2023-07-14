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        Antalya Kent Konseyi, orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:22
        Antalya Kent Konseyi, orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu

        ANTALYA (AA) - Antalya Kent Konseyi, kentte olası orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerin alınmasına ilişkin çağrıda bulundu.

        Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Avrupa Komisyonu Copernicus Orman Yangınları Bilgi Sistemleri Haritası'na göre orman yangınları açısından en riskli bölgelerden birinde bulunduğu belirtildi.

        Orman yangınlarının başlıca nedenlerinin insan ve insan kaynaklı faaliyetler olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda alınacak tedbirlerde, ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarının denetlenmesi elzem öneme sahiptir. Vatandaşların can ve mal güvenliği için ormanlık alanla yaşam alanları arasında tampon bölge oluşturulmalıdır. Tutuşması kolay kuru otlar ve ağaç dalları temizlenmeli, bu alanlara araç park edilmemeli ve madencilik faaliyetlerine ara verilmelidir. Valilik ve belediyelerce ise hassas bölgelerde uyarıcı anonslar ve cep telefonu mesajlarıyla vatandaşlara bilgilendirmeler yapılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, yangın ihtimaline karşı orman içindeki müdahale yollarının kontrol edilmesi ve su temini konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.

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