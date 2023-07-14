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        Serik'te "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:37
        Serik'te "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Serik Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da milletin birlik ve beraberliğinin gözler önüne serildiğini belirterek, "15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Milletimiz buna 'dur' dedi. Askeri, polisi, vatandaşıyla herkes Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara indi. Darbe girişimlerinin artık Türkiye gündeminde olmaması gerektiği, milletin birliği ve beraberliğiyle bu tür şeyleri alt ettiğini bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından açılışı gerçekleşen sergide, bu yıl okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında birinci olan öğrencinin 15 Temmuz isimli resmi de sergilendi.

        İlçede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki etkinlikler, doğa yürüyüşü, satranç, akıl ve zeka oyunları turnuvası, dron ve ışık gösterisi, belgesel ve kısa film gösterimi ve bayrak yürüyüşüyle devam edecek.

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