Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

ANTALYA (AA) - Antalya'da ilçe belediye başkanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin milli duygularla kendiliğinden harekete geçtiği, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zafer günü olduğunu belirtti.

Milletin direnişiyle hem bir darbe hem de işgal girişiminin püskürtüldüğünü vurgulayan Tütüncü,"Bu millet genci yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, her kesimden ülkesinin sahipsiz olmadığını, bütünlüğünü ve istiklalini tarihinde birçok örneklerinde olduğu gibi her zaman koruyacağını, Türkiye'nin sahibinin aziz milletimiz olduğunu, tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Tütüncü, işgalcilere karşı kazanılan zaferin yanı sıra darbe girişimi esnasında şehit olan vatandaşların hüznünü yaşadıklarını ileterek, şunları kaydetti:

"Bu menfur terörist girişim esnasında hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit olan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Kahramanca verdikleri mücadelede gazilik unvanıyla şereflenen vatandaşlarıma da sağlık ve afiyet temenni ediyorum."

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise 15 Temmuz darbe girişiminde demokratik yönetimi rafa kaldırmayı amaçlayan FETÖ'nün devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrulttuğunu anımsattı.

Hain darbe girişimi gecesinde Türk milletinin tarihi bir duruş sergilediğini belirten Şahin, "15 Temmuz'un milletimize, istiklalimize, bayrağımıza, devletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik herhangi bir saldırıda nasıl bir araya geldiğimizi, nasıl kenetlenebildiğimizi bütün dünyaya gösterdiğimiz gündür. Vatandaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Milli iradeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.