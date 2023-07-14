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        Antalyaspor, Jakub Kaluzinski'yi kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:03
        Antalyaspor, Jakub Kaluzinski'yi kadrosuna kattı

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Kaluzinski ile Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Abide Gülel katıldı.

        Antalyaspor'la anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Kaluzinski, ilk kez Polonya dışında bir ülkede forma giyeceği için heyecan duyduğunu kaydetti.

        Forma giymek için kendisini hazır hissettiğini aktaran Kaluzinski, "Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlanıyorum." dedi.

        Gülel ise Kaluzinski'nin 15 kez ülkesinin milli takımlarında forma giydiğini ve gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu kaydetti.

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