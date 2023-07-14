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        Antalya'da bir kişi aracının yanında ölü bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:05
        Antalya'da bir kişi aracının yanında ölü bulundu

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, aracının yanında ölü bulundu.

        Güzelyurt Mahallesi'nde park halindeki aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Söz konusu yere gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kimliği Ö.A. (47) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ö.A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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