Otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İlçenin Güzören Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 1,5 hektarlık otluk alan zarar görürken, ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.