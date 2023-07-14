Antalya'da düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı, 72 ülkeden ziyaretçi ağırladı.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından önceki yıllarda Gaziantep'te düzenlenen fuar, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin deprem yardımlarında lojistik üs olarak kullanılması nedeniyle bu yıl ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde yapıldı.

"Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm" temasıyla gerçekleşen fuara, 10'a yakın ülkeden 100 katılımcı firmanın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Belçika, Avustralya, Almanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan başta olmak üzere 72 ülkeden ziyaretçi katıldı.

Fuarda, doğal mineraller içeren ve ortamın ışığıyla kendi kendini temizleyen nano-halılar, kompozit zeminler, dekoratif halılar, el dokuması görünümlü üst segment makine halıları, kilimleri, zemin kaplamaları, kumaş ve döşeme teknolojileri, yapay çim, makine ve zemin uygulama teknolojileri sergilendi.

Sürdürülebilir ürünlerin öne çıkardığı fuarda, bambu lifi, pamuk, yün ve jüt gibi malzemelerden yapılmış halı ve kilimlerin yanı sıra geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş esnek zemin kaplamaları, antibakteriyel ve yeni nesil sudan etkilemeyen lüks vinil karoları gibi çevre dostu çalışmalar da yer aldı.

Bölge pazarına açılmak isteyen uluslararası katılımcıların ikili görüşmeler yaptığı fuarda, tek parça olarak dokunan büyük makine halıları ve geri dönüşümle oluşturulmuş halılar ilgi gördü.