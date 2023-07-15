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        Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 02:25
        Antalya'da atık su terfi istasyonuna inen 3 kişi hayatını kaybetti

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki atık su terfi istasyonuna inen 2'si işçi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünde (ASAT) çalışan işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, Çıplaklı Mahallesi'ndeki atık su terfi istasyonunda meydana gelen arızayı gidermek için istasyona indi.

        Bu sırada iki işçinin yardım çağrılarını duyan civardaki vatandaşlardan Mahmut Yıldız da onlara yardım etmek için istasyona indi ancak aşağıda nedeni henüz belirlenemeyen bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.

        Olayı fark eden başka vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, indikleri istasyonda 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

        Olay yerine gelen işçilerin ve Yıldız'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

        Görgü tanığı vatandaşlardan İsa Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahmut Yıldız'ı, içerideki iki kişiye yardım etmek amacıyla istasyona girmek istediğinde uyardığını belirterek "O da girdi. Adamı suyun içerisinden tuttu, kaldırdı. Ona da bir titreme geldi. O da direkt zaten suyun içerisine... Ben 112'yi aradım." dedi.

        İşçiler ile Yıldız'ın cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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