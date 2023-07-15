Ukraynalı 40 yetim çocuk bir haftalığına Antalya'da ağırlanacak

ANTALYA (AA) - Rusya-Ukrayna savaşında anne ve babalarını kaybeden 40 yetim çocuk, bir haftalığına Antalya'da ağırlanacak.

Antalya Düşünce Platformu (ADP) üyelerinin girişimleri, AK Parti Antalya milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valiliğinin destekleriyle savaşta anne ve babalarını kaybeden Ukraynalı 40 yetim çocuk ve beraberindeki 5 Ukraynalı yetkili Antalya'ya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki Falez Uygulama Oteli'ne yerleştirilen ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle moral bulmaları hedeflenen yetim çocuklar, ülkelerine geri dönecek.

ADP Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, gazetecilere, savaş mağduru yetim çocukları Antalya'da misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin bu savaşın hiçbir şekilde tarafı olmadığını belirten Ertürk, şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman olduğu gibi barışı, kardeşliği ve dostluğu destekleyen bir devlettir. Biz her ne kadar iki ülke arasında yaşanan savaşın tarafı olmasak da bu çocuklardan tarafız. Savaşta düşen bombaları, hayatını kaybedenleri ve yıkılan binaları görüyoruz ama görünmeye tarafı bu çocukları göremiyoruz. Biz platform olarak görünmeyen taraf için bir şeyler yapmak istedik. Çocukları bir hafta da olsa savaşın o kötü ortamından uzaklaşmalarını ve Antalya'da güzel zaman geçirmelerini istiyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu sürece maddi, manevi çok katkı sağladığını belirten Ertürk, Antalya Valilisi Ersin Yazıcı, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Ukrayna'daki iş insanı Bedii Kaya'ya desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

Kiev Valiliği Sosyal Sorumluluk Birimi Koordinatörü Tetyana Chetvertak, 40 yetim çocukla Antalya'da olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

- "Türkiye'ye çok minnettarız"

Çocukların anne ve babalarını savaşta kaybettiğini anlatan Chetvertak, şunları aktardı:

"Rusya'nın saldırısıyla maalesef öyle şeyler yaşadık. Türkiye'den ve tüm dünyadan yardım istiyoruz. Türkiye'ye çok minnettarız. Bu çocukların çoğu Kiev ve Ternopil şehirlerinden geldiler. Bazı çocuklarımızın anne ve babası kayıp, çok kötü şeyler yaşadılar. Psikolojik olarak kötü durumdalar ve bu çocuklara yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin bizimle olduğunu anladık, çok mutluyuz."

Bu arada ailesi Ukrayna'da olan genç tercüman Mariia Bielousova, konuşurken gözyaşlarını tutamadı.