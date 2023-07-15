Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da çıkan yangında palmiye ağaçları ve pamuk tarlası zarar gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 12:52
        Antalya'da çıkan yangında palmiye ağaçları ve pamuk tarlası zarar gördü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde palmiye ağaçları ve pamuk tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

        Çandır Mahallesi D-400 kara yolunda bir peyzaj firmasına ait palmiye ağaçlarının dikili olduğu alanda yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Yangında 200'ün üzerinde palmiye ağacı ile alanın yanındaki 2 dönüm pamuk ekili tarla zarar gördü.

        Öte yandan, Serik ilçesi Belkıs yolu Hacıaliler Mezarlığı yanında da anız yangını çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle yangın mezarlığa sıçradı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Orman yangınlarında Akdeniz ve Güney Ege'de 'çok aşırı tehlike' uyarısı
        Orman yangınlarında Akdeniz ve Güney Ege'de 'çok aşırı tehlike' uyarısı
        Büyük İskender'in atlarını suladığı Düden Şelalesi kurumak üzere
        Büyük İskender'in atlarını suladığı Düden Şelalesi kurumak üzere
        Dava devam ederken evinden tahliye edildi, sokakta kanepede kalıyor
        Dava devam ederken evinden tahliye edildi, sokakta kanepede kalıyor
        Patara'da yılın ilk yavru caretta carettaları denizle buluştu
        Patara'da yılın ilk yavru caretta carettaları denizle buluştu
        ASAT TERFİ İSTASYONUNDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ  
        ASAT TERFİ İSTASYONUNDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ  
        Patlayan kazanın 300 metre uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı
        Patlayan kazanın 300 metre uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı