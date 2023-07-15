Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da atık su terfi istasyonunda ölen 3 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:49
        Antalya'da atık su terfi istasyonunda ölen 3 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki atık su terfi istasyonunda hayatını kaybeden 2'si işçi 3 kişinin cenazesi ailelerince teslim alındı.

        İlçenin Çıplaklı Mahallesi'ndeki atık su terfi istasyonuna bir arızayı gidermek için girdikten sonra henüz tespit edilemeyen nedenle hayatını kaybeden Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) çalışanları Fırat Çiçek ve Emin Akyüz ile onlara yardım etmek için istasyona giren Mahmut Yıldız'ın cenazelerinin morgdaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Bu kişilerin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

        Mahmut Yıldız'ın cenazesinin Kırıkkale'de, Emin Akyüz'ün Burdur'un Bucak ilçesinde, Fırat Çiçek'in ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Çakırlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Orman yangınlarında Akdeniz ve Güney Ege'de 'çok aşırı tehlike' uyarısı
        Orman yangınlarında Akdeniz ve Güney Ege'de 'çok aşırı tehlike' uyarısı
        Büyük İskender'in atlarını suladığı Düden Şelalesi kurumak üzere
        Büyük İskender'in atlarını suladığı Düden Şelalesi kurumak üzere
        Dava devam ederken evinden tahliye edildi, sokakta kanepede kalıyor
        Dava devam ederken evinden tahliye edildi, sokakta kanepede kalıyor
        Patara'da yılın ilk yavru caretta carettaları denizle buluştu
        Patara'da yılın ilk yavru caretta carettaları denizle buluştu
        ASAT TERFİ İSTASYONUNDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ  
        ASAT TERFİ İSTASYONUNDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ  
        Patlayan kazanın 300 metre uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı
        Patlayan kazanın 300 metre uçtuğu anların görüntüsü ortaya çıktı