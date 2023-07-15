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        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:56
        Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Güzören Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seralara yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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