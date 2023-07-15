Antalya ve çevre illerde 15 Temmuz'da şehit kabirleri ziyaret edildi

ANTALYA (AA) - Antalya, Burdur ve Muğla'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler mezarları başında anıldı.

Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve şehit yakınları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın kabrine karanfil koyan protokol üyeleri, diğer şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek dua okudu.

- Muğla

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Daha sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar, 15 Temmuz şehidi Bando Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın kabrinin de bulunduğu Yeni Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

- Burdur

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay da Burdur'un Çeltikçi ilçesinde mezarı başında anıldı.

Altay'ın Güvenli köyündeki kabri başındaki anma törenine, Burdur Valisi Ali Arslantaş, şehidin oğlu Niyazi Altay ve kızı Aslı Altay Keçe, Garnizon Komutanı Albay Serdar Erkan Ergil, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Akif Altay'ın mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, 1997'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ali Yıldırım'ın kabrine de karanfil bırakıp dua etti.

Şehit Ali Yıldırım'ın annesi Güldane ve babası Mehmet Yıldırım'ı ziyaret eden Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada, Güvenli köyünün 2 şehit verdiğini söyledi.

İlk şehidin 26 yıl önce Kuzey Irak bölgesindeki terörle mücadelede verildiğini belirten Arslantaş, şehit Akif Altay'ın da 2016'da Gölbaşı'nda vatan müdafaasında şehit düştüğünü dile getirdi. Vali Arslantaş, "Allah onlardan razı olsun, onları yetiştirenlerden razı olsun. Şefaatlerinden mahrum etmesin." diye konuştu.

Törenin sonunda Vali Arslantaş, şehit ailelerine Türk bayrağı verdi.