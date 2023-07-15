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        Alanya'da kedinin yemek istediği caretta caretta yavrularını bir kişi denize ulaştırdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 16:39
        Alanya'da kedinin yemek istediği caretta caretta yavrularını bir kişi denize ulaştırdı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, kedinin yemek istediği yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denize ulaşmasını sağladı.

        Elikesik Mahallesi'ndeki halk plajında yürüyüş yapan Mustafa Yıldızhan, bir kedinin, yuvadan çıkarak denize ulaşmaya çalışan 4 caretta caretta yavrusunu bir kedinin yemeye çalıştığını fark etti.

        Yavrulardan birinin öldüğünü belirleyen Yıldızhan, kediyi uzaklaştırdıktan sonra 3 yavrunun denize ulaşmasını sağladı.

        Yıldızhan, caretta carettaların beklenenden daha erken yuvalarından çıktığını belirtti. Yıldızhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz canlılarını denize ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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