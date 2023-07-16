Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı.

Antalya Müzesi önünde başlayan yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar, Türk bayraklarıyla Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla başladı.

- "Biz büyük bir devlet, büyük bir milletiz"

Vali Ersin Yazıcı, programda, 15 Temmuz'da hainlere karşı kahramanca mücadelede hakikate koşan şehitleri rahmetle andığını, gazilik şerefine nail olanlara minnet ve şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye, birlik ve beraberliğe uzanan elleri kırdığını vurgulayan Yazıcı, "Ülkemiz üzerinde haince, alçakça plan yapmak isteyenlere ellerimizdeki al bayraklarla, gerektiğinde vatanımız için al kanlara dolanacağımızı asla unutturmayacağız. Biz büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Devletimizin büyüklüğü, milletimizin büyüklüğünden kaynaklanıyor. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, tankların, tüfeklerin, roketlerin karşısında duran milletimiz, büyüklüğünü en güçlü şekilde gösterdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, anma etkinlikleriyle sona erdi.

Alanya ilçesinde de kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de konuşmasında, "Yüce Türk milletinin topyekun başlattığı milli mücadele ruhuyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar boşa çıkarılmıştır." dedi.

Finike ilçesinde ise Finike Belediye Sosyal Tesislerinde program gerçekleştirildi, şehitler anısına dua edildi.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz'un ülke ve toplum tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu, Muğla halkının 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyduğunu söyledi.

15 Temmuz'un aziz milletin güçlü iradesi, kararlılığı, vatan ve millet aşkı ile yazılan, dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Tavlı, "Demokrasimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve milli irademize yönelik FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimiz vatan aşkıyla meydanları doldurarak canları pahasına mücadele etmiştir." dedi.

Programda sancak koşusu sonrasında sporcular, Türk bayrağını Vali Tavlı'ya teslim etti. Türk bayraklarıyla donatılan ve ışıklandırılan sahil güvenlik botu da Marmaris açıklarında demirledi.

Selanın bitiminde Marmaris Körfezi'nde su sporları gösterisi yapıldı.

Fethiye'de sahilde toplanan protokol üyeleri ile vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Beşkaza Meydanı'na yürüdü. Meydandaki 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni gezen vatandaşlar, düzenlenen anma programına katıldı.

- Burdur

Burdur Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Vali Ali Arslantaş, yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarında 26 Ağustos 1071'den itibaren yazılmaya başlanan Türk tarihinin destanlarına bir yenisini eklemenin 15 Temmuz 2016 gecesinde vatan borcunu can diyetiyle ödeyen kahramanlarına nasip olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı ülküsünün temellerinin de o kara gecede elinde bayrak, dilinde dualarla meydanlara koşan aslan yürekli çerilerin gayretleriyle atıldığını vurgulayan Arslantaş, "Necip milletimiz, savaş filmlerinde bile benzerleri nadir görünecek sahneleri hakiki dünyada yaşamış, göğsündeki imanla kahramanca, yiğitçe savaşmıştır." ifadesini kullandı.

- "Ömer, bizim ailemizin temel taşıydı"

Programda şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin de Halisdemir'in çocukluk dönemlerinden bahsederek duygu dolu anlar yaşadı.

Babasının en kıymetlisinin yedi kardeş arasında Ömer olduğunu belirten Serin, "Babamızdan bir şey istediğimizde ya Ömer'e ya da annemize söylerdik. Ömer, babamın en çok güvendiği evladıydı. Ailemizi koruyan, çekip çevirendi. Ömer, bizim ailemizin temel taşıydı ta ki 15 Temmuz 2016'ya kadar. Bizim temel taşımız yerinden söküldü. Bizlere onuru, gururu yaşattı. Yeri doldurulamayan bir boşluk bıraktı. Rabbim bir daha ülkemize ve milletimize böyle bir hainlik göstermesin. Ömer, inşallah bütün şehitlerimiz gibi Peygamber efendimize komşu olur. Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan için can feda." diye konuştu.

Anma programına Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay ile kent protokolü katıldı.

Anma programı mehter takımının gösterisiyle devam etti.

- Isparta

Isparta'daki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa da vatandaşlar, Türk bayraklarıyla katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı dinlendi.

Vali Aydın Baruş, konuşmasında bugünün mili iradeye saldıran şer güçlerine karşı, aziz milletin kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla dimdik durarak kahramanlık destanı yazdığı günün 7'inci yıl dönümü olduğunu aktardı.

Bugün tekrar 251 şehidi bir gecede kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirten Baruş, "Diğer taraftan dünyada eşine rastlanmaz bir direnişe şahit olmanın onur ve gururunu da hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Program, mehter takımının gösterisi ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin görüntülerin izlenmesiyle devam etti.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13'te sela okundu.