Antalya'da 10 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya MİT Bölge Başkanlığı desteğiyle 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada 10 kilo 200 gram kokain bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.