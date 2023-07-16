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        Antalya'da 10 kilo 200 gram kokain ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 01:20
        Antalya'da 10 kilo 200 gram kokain ele geçirildi

        ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya MİT Bölge Başkanlığı desteğiyle 2 şüphelinin temin ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süreceklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada 10 kilo 200 gram kokain bulundu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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