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        Antalya'da sıcaktan bunalan kamyon şoförleri "dorse havuz"da serinliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:01
        Antalya'da sıcaktan bunalan kamyon şoförleri "dorse havuz"da serinliyor

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan kamyon şoförleri, kamyon dorsesini su ile doldurarak havuz haline getirdi.

        Çıplaklı Mahallesi'nde hafriyat işiyle uğraşan 6 kamyon şoförü, sıcak havadan bunalınca öğlen molasında kamyon dorsesini suyla doldurup havuza çevirmeye karar verdi.

        Motor pompasıyla yer altından çekilen sondaj suyu ile doldurulan dorse içerisindeki havuza giren şoförler, hem serinledi hem eğlenceli dakikalar geçirdi.

        Çalışırken sıcaktan çok bunaldıklarını söyleyen şoförlerden Fatih Uyar, gazetecilere, "Arkadaşlarla beraber serinlemek için böyle bir yöntem bulduk. Kamyonumuzu suyla doldurup arkadaşlarla yüzerek serinledik. İnsanlar, bu adamlar ne yapıyor, deyip bizi yadırgayabilir ama biz güzelce eğlendik, serinledik." dedi.

        Öğlen molasında işlerini aksatmadan bu yöntemle serinlediklerini anlatan Süleyman Uygun ise, "Belirli günlerde 45 dakika kadar burada serinliyoruz. Daha sonra işimize devam ediyoruz. Bizler için çok eğlenceli oluyor." ifadelerini kullandı.

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