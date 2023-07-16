Finike Kaymakamı Çelik, şehit kabirlerini ziyaret etti
ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti.
Kaymakam Çelik, Turunçova Mahallesi Dağdibi Mezarlığı ve Yuvalılar Mezarlığı'nda şehit kabirlerine gül bıraktı, dua okudu.
Çelik'e ziyaretinde Finike Belediye Başkan Vekili İsmet Çetin, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Melih Başaran, İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin eşlik etti.