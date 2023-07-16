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        TSYD Antalya Şubesi 11'inci yılını kutladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:45
        TSYD Antalya Şubesi 11'inci yılını kutladı

        ANTALYA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, kuruluşunun 11. yıl dönümünü üyeleriyle birlikte kutladı.

        Zeytin Park’ta düzenlenen organizasyonda konuşan dernek başkanı Şifa Çiçek, anlamlı günde organizasyona katılım sağlayan üyelere teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin artık geleneksel hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

        Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesinin iç içe iyi bir çalışma içerisinde olduğunu Başkan Şifa Çiçek, "Antalya'da sporun gelişmesi adına çalışmalarımız kol kola devam ediyor." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da kendisine yapılan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade ederken, gazetecilerin demokrasinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

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