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        Sıcaktan etkilenen leylek, ağaç gölgesine sığındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:57
        Sıcaktan etkilenen leylek, ağaç gölgesine sığındı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sıcak havadan etkilenen bir leylek, refüjde bulunan ağaçların gölgeliğine sığındı.

        Hava sıcaklığının en yüksek 41 derece ölçüldüğü Kumluca'da, sıcaktan etkilenen bir leylek Halil Çıvgın Caddesi'ne kondu.

        Daha sonra refüjde bulunan ağaçların gölgesine sığınan leyleği gören vatandaşlar, içmesi için bir kap su bıraktılar.

        Caddeden geçen araçlara rağmen ağaç gölgesinde bekleyen leylek, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Leylek, yaklaşık yarım saat sonra uçarak uzaklaştı.

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