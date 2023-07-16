Antalya'da ciple çarpışan hafif ticari araçtaki karı koca hayatını kaybetti
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ciple, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada karı koca öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D.C.K'nın kullandığı 34 FOU 524 plakalı cip, Antalya-Fethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda, Memiş Günal yönetimindeki 07 RP 950 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsünün eşi Ünzile Günal (70) olay yerinde hayatını kaybetti.
Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücülerden Memiş Günal da kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Memiş-Ünzile Günal çiftinin, taziye ziyaretine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.