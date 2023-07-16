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        GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 13:26
        GÜNCELLEME - Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        ANTALYA AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kısalar Mahallesi Perakende mevkisinde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 2 uçak, 1 helikopterle havadan, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla karadan müdahale edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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