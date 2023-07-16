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        Antalya'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 14:29
        Antalya'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında ayakkabı satış mağazasında hasar oluştu.

        Kadriye Mahallesi 33 Sokak'taki Ahmet Beyazıt'a ait ayakkabı mağazasında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık iki saat süren müdahaleyle söndürülen yangında, ürünler zarar gördü, mağaza kullanılamaz hale geldi.

        Esnaf Mehmet Şahin, gazetecilere, yanık kokusu alınca çevreyi kontrol ettiğini ve mağazadan duman çıktığını fark ettiğini söyledi.

        Yetkililere haber verdiğini anlatan Şahin, "İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve söndürdü." ifadesini kullandı.

        Yangının buzdolabından çıkmış olabileceği belirtildi.

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