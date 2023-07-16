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        Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısında rekor kırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 14:49
        Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısında rekor kırıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı'nda dün 207 bin 84 yolcu sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.

        Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı'mız 97 bin 900'ü dış hat gelen yolcu olmak üzere toplam 207 bin 84 yolcuyla tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı. Ülkemizin göz bebeği, turizmin başkenti Antalya'mızda hedeflerimizi yükseltmeye, rekorlar kırmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.

        Öte yandan, aynı gün havalimanından 1164 uçuş gerçekleştiği öğrenildi.

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