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        Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları tamamlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 22:03
        Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları tamamlandı

        ANTALYA (AA) - Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları Antalya'nın Kepez ilçesinde yapıldı.

        Kepez Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan şampiyona, Odabaşı Mahallesi'ndeki drag pistinde gerçekleştirildi.

        Dün 55 sporcunun katılımıyla antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları kapsamında bugün final müsabakaları yapıldı.

        İki gün süren yarışların kategorilerinde pro 300'de Nurullah Deniz, pro 200'de Ferdi Can Çoraplı, street 2'de Metin İnce, standart 2'de Tolgay Koca, kadınlarda İrem Sahra Şengül, street 1 750'de Furkan Özdemir, street 1'de Batuhan Atardağ, pro street kategorisinde Muhammet Kamil Kırbaş birinci oldu.

        Oldukça heyecanlı geçen yarışlarda en iyi dereceyi ise Muhammet Kamil Kırbaş elde etti.

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