Avrupa Ligi Başantrenörler Kongresi, Antalya'da yapıldı
ANTALYA (AA) - Avrupa Ligi Başantrenörler Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi.
Avrupa Ligi Başantrenörler Kurulu (EHCB) tarafından gerçekleştirilen kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yapıldı.
Kongreye, Avrupa'nın en iyi basketbol koçlarının yanı sıra Avrupa Ligi çatısı altında görev yapan üst düzey yöneticiler de katılım gösterdi.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen kongreye Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso ve Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo'nun yanı sıra 30 farklı ülkeden yüzden fazla antrenör ve katılımcı katıldı.
Kongrede basketbol dünyasıyla ilgili tüm gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.
Avrupa Ligi çatısı altında görev yapan başantrenörler, basketbol alanında yıllar içerisinde edindikleri uzmanlıkları ve Avrupa basketbolunu ileri seviyeye taşıyacak önemli projelerini aktardı.
Kongrede, Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga, Avrupa Ligi Sportif Direktörü İbrahim Erkan ve Avrupa Ligi'nin yeni hakem direktörü Daniel Hierrezuelo'nun yanı sıra başantrenörler deneyimlerini sunumlar yaptı.