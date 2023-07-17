Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.T’nin kullandığı 07 PC 407 plakalı otomobil, Toslak Mahallesi’nde, Ahmet Tülü (73) idaresindeki 07 AZB 333 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Tülü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü B.T. gözaltına alındı.