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        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:10
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        B.T’nin kullandığı 07 PC 407 plakalı otomobil, Toslak Mahallesi’nde, Ahmet Tülü (73) idaresindeki 07 AZB 333 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Tülü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü B.T. gözaltına alındı.

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