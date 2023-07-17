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        Elmalı'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:42
        Elmalı'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        ANTALYA (AA)- Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi'nde Rıdvan Ü. idaresindeki 07 EHJ 747 plakalı otomobil ile Onur Oran'ın (23) kullandığı 07 PE 131plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Oran, Elmalı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Tedavi altına alınan Oran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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