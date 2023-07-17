Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa ilçesindeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında İşyeri, depo ve bir evde yapılan aramalarda, 600 kilo nargile tütünü, bin 200 paket kaçak sigara, 810 adet puro, 1000 adet elektronik sigara likidi ve tütünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.