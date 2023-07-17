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        Antalya'da sokak hayvanları için "bir kap su ve mama" çağrısı

        Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından sokak hayvanları için "bir kap su ve mama" çağrısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:56
        Antalya'da sokak hayvanları için "bir kap su ve mama" çağrısı

        ANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından sokak hayvanları için "bir kap su ve mama" çağrısı yapıldı.

        Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pek çok hayvanın tedavisi ve beslenmesini gerçekleştiren belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarında oluşturulan mama odaklarına mama ve su takviyesi yapmaya devam ediyor.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açıklamada, özellikle sıcak geçen bugünlerde vatandaşların kapılarının önüne sokak hayvanları için bir kap su ve mama koymaları çağrısında bulundu.

        Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için belediye olarak düzenli bir çalışma yürüttüklerini belirten Esen, "Sokak hayvanları da tıpkı insanlar gibi acıkıyor, susuyor ve sıcaklardan bunalabiliyor. Özellikle havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde bütün hemşehrilerimden kapılarının önüne bir kap su ve mama koymalarını rica ediyorum" dedi.

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