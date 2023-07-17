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        Antalya'da LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:10
        Antalya'da LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        ANTALYA (AA) - Antalya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan 26 öğrenci ödüllendirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Antalya Öğretmenevinde düzenlenen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Vali Ersin Yazıcı, düzenli ve disiplinli çalışmanın yanı sıra kitap okuma ve spor yapmanın önemini anlattı.

        Başarılı öğrencilerin geleceğin teminatı, ülkenin aydınlık yarınları olduğunu ifade eden Yazıcı, "Başarınız bizleri çok gururlandırdı. İnşallah bu başarılarınıza lise döneminde de devam edeceksiniz. Derslerinizin yanında kitap okumayı ve spor yapmayı asla bırakmayın." dedi.

        Konuşmasının ardından Vali Yazıcı, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim edip, aileleri ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Buluşmaya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, öğrenci aileleri, okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

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