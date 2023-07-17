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        Antalya'da sıcak hava plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:44
        Antalya'da sıcak hava plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu

        ANTALYA (AA) - Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu.

        Hava sıcaklığının 43 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde serinlemeyi tercih etti.

        Bazı vatandaşlar ellerinde şemsiye ile bazıları da ağaç gölgelerine çekilerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

        Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı. Aşırı sıcaklardan dolayı Konyaaltı Plajı'nda da yoğunluk yaşanmadı. Sahilde denize girenlerin sayısının az olduğu, kafeteryaların da boş olduğu dikkati çekti.

        Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Manavgat ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığının 44 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

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