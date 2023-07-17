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        Alanya'da otobüsün çarptığı motosikletteki baba ile oğlu öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 18:03
        Alanya'da otobüsün çarptığı motosikletteki baba ile oğlu öldü

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolcu otobüsü motosiklete çarptı; motosikletteki İrlanda uyruklu baba ve 10 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

        C.K. (28) idaresindeki 65 BJ 286 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda, yaya geçidinden geçmeye çalışan, yerleşik yabancı Eoin Fitzpatrick (36) yönetimindeki 07 AGD 850 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada, İrlanda uyruklu Fitzpatrick ile motosikletteki oğlu Dylan Fitzpatrick (10) öldü.

        Cenazeler, Alanya Belediyesinin morguna götürüldü.

        Otobüs şoförü C.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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