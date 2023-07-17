Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da şarampole devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 20:44
        Antalya'da şarampole devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

        Ali Çelik'in kullandığı 07 FND 50 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait minibüs, Korkuteli-Tefenni yolu Dereköy mevkisinde yoldaki mıcırdan çıkmak için manevra yaparken şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile yolculardan İbrahim Topuz, Olga, Kezban Gümüş, Havva Altıngem, Halil Ergin, Aysel Dikmen, Şerife Ilgın, Ahmet İlhan Alkar, Salih Mercan ve Ümmü Gündüz yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
        Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
        Nuri Şahin: Arda Güler'in Real Madrid'de tutunacağından eminim
        Nuri Şahin: Arda Güler'in Real Madrid'de tutunacağından eminim
        1 yaşındaki Toprak´ın darptan öldüğü iddiası
        1 yaşındaki Toprak´ın darptan öldüğü iddiası
        Evi boşaltılmayınca kiraya veren emlakçının karşısında kamyonette yaşamaya başladı
        Evi boşaltılmayınca kiraya veren emlakçının karşısında kamyonette yaşamaya başladı
        Manchester City'nin yıldız ismi Mahrez, tatilini Antalya'da yapıyor
        Manchester City'nin yıldız ismi Mahrez, tatilini Antalya'da yapıyor
        SMA ilacına kavuşan Asel bebek, yürümeye çok hevesli
        SMA ilacına kavuşan Asel bebek, yürümeye çok hevesli