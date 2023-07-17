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        GÜNCELLEME - Antalya'da şarampole devrilen midibüsteki 20 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 22:06
        GÜNCELLEME - Antalya'da şarampole devrilen midibüsteki 20 kişi yaralandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

        Ali Çelik'in kullandığı 07 FND 50 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait midibüs, Korkuteli-Tefenni yolu Dereköy mevkisinde yoldaki mıcırdan çıkmak için manevra yaparken şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada İbrahim Topuz, Keziban Gümüş, Salih ve Olga Mercan, Halil ve Ümmü Ergin, Cemile Kavdır, Fatma ve İsmail Kahraman, Ümmü Gündoğdu, Ümmü Nur Soytürk, Durkadın ve Havva Altıngeyik, Keziban Altıntaş, Erol Alkan, Atiye Bölükbaşıoğlu, Ahmet İlhan Alkan, Aysel Dikmen, Himmet Karataş ve Şerife Ilgın yaralandı.

        Yaralılardan 11'i ambulanslarla 9'u ise araçlarla Korkuteli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Bölükbaşıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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