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        Alanya'da denize giren kişi boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 23:35
        Alanya'da denize giren kişi boğuldu

        ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin suyun yüzeyinde çırpındığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

        Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan kişiye, sahilde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

        Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen kişinin cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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