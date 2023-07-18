Antalyaspor, Polonyalı Adam Buksa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fransa'nın Lens takımından forvet oyuncusu Adam Buksa ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Polonyalı 27 yaşındaki oyuncu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Buksa, Antalya'da olmaktan ve Antalyaspor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kariyeri açısından en doğru tercihi yaptığını düşündüğünü belirten Polonyalı forvet, "Elimde bir çok opsiyon olmasına rağmen Türkiye'nin bu harika kulübü ile anlaştım. Nuri Şahin hoca ile bir çok kez görüştüm ve doğru tercih yaptığıma ikna oldum. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada harika işler yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerin hem benim hem de kulübüm için çok iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Törene katılan yönetim kurulu üyesi Turan Deveci ise Adam Buksa ile satın alma opsiyonu kendilerinde olmak üzere 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Buksa, törenin ardından kırmızı beyazlı takımın ikinci etap hazırlık kampına katılmak üzere kafile ile birlikte Erzurum'a gitti.

Adam Buksa geçen yıl transfer olduğu Lens takımında 8 maçta 93 dakika forma giyerken gol ve asist katkısı veremedi.