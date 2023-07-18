Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalyaspor, Polonyalı Adam Buksa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:59
        Antalyaspor, Polonyalı Adam Buksa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

        ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fransa'nın Lens takımından forvet oyuncusu Adam Buksa ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Polonyalı 27 yaşındaki oyuncu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Buksa, Antalya'da olmaktan ve Antalyaspor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

        Kariyeri açısından en doğru tercihi yaptığını düşündüğünü belirten Polonyalı forvet, "Elimde bir çok opsiyon olmasına rağmen Türkiye'nin bu harika kulübü ile anlaştım. Nuri Şahin hoca ile bir çok kez görüştüm ve doğru tercih yaptığıma ikna oldum. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada harika işler yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerin hem benim hem de kulübüm için çok iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Törene katılan yönetim kurulu üyesi Turan Deveci ise Adam Buksa ile satın alma opsiyonu kendilerinde olmak üzere 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladıklarını belirtti.

        Buksa, törenin ardından kırmızı beyazlı takımın ikinci etap hazırlık kampına katılmak üzere kafile ile birlikte Erzurum'a gitti.

        Adam Buksa geçen yıl transfer olduğu Lens takımında 8 maçta 93 dakika forma giyerken gol ve asist katkısı veremedi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Adam Buksa, kiralık olarak Antalyaspor'da
        Adam Buksa, kiralık olarak Antalyaspor'da
        'Ölümcül balık'la mücadelede 5 milyon yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi
        'Ölümcül balık'la mücadelede 5 milyon yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi
        Falezlerdeki ahşap kafe, alev alev yandı
        Falezlerdeki ahşap kafe, alev alev yandı
        Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
        Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
        Nuri Şahin: Arda Güler'in Real Madrid'de tutunacağından eminim
        Nuri Şahin: Arda Güler'in Real Madrid'de tutunacağından eminim
        1 yaşındaki Toprak´ın darptan öldüğü iddiası
        1 yaşındaki Toprak´ın darptan öldüğü iddiası