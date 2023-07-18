Antalya'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ile madde bağımlılığı konusunda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Vali Yazıcı uyuşturucu ile mücadele konusunda kentte en üst düzeyde tedbirler alındığını söyledi.

Bağımlılığın her türüyle etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Vali Yazıcı, "Tüm kurumlarımızın bağımlılıkla mücadele konusunda dikkat etmelerini istiyorum. Bu konuda iyi bir koordinasyon ve iletişim ile gençlerimizi ve çocuklarımızı, her türlü uyarıcı maddeye ve bağımlılığa karşı koruyacağız." dedi.