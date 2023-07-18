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        Finike Kaymakamı Çelik, yangın gözetleme kulesinde görevli ekibi ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:57
        Finike Kaymakamı Çelik, yangın gözetleme kulesinde görevli ekibi ziyaret etti

        ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Asarönü Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde görevli ekibi ziyaret etti.

        Kaymakam Çelik, ekipten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Görevlilere çalışmalarında başarılar dileyen Çelik, "Yangınlara karşı hassas bir şekilde görev yapın. Gözünüz havadaki dumanda olsun. Ormanlarımız bizim ciğerlerimizdir. Bu süreçte herkes çok orman yangın riskine karşı dikkatli olmalı." dedi.

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