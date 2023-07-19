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        Finike'de Kapıçay Barajı, su tutmaya başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 09:49
        Finike'de Kapıçay Barajı, su tutmaya başladı

        ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde yapımı tamamlanan Kapıçay Barajı'nın su tutmaya başladığı belirtildi.

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bu yıl yapımı tamamlanan barajın bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

        Su tutmaya başlayan barajın 18 bin 700 dekarlık tarım arazisini suladığını ifade eden Uslu, "Coğrafi işaretli Finike portakalının bu yıl sulamadan dolayı daha kaliteli gözüküyor. Finike'de susuz hiçbir yerde kalmayacak. Eser siyaseti ve hizmeti böyle olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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