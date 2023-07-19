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        Antalya'da "Huzur Antalya-9 Uygulaması" yapıldı

        Antalya Emniyet Müdürlüğü, 102 polisin katılımıyla "Huzur Antalya-9 Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 09:58
        Antalya'da "Huzur Antalya-9 Uygulaması" yapıldı

        ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü, 102 polisin katılımıyla "Huzur Antalya-9 Uygulaması" gerçekleştirdi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla uygulama yaptı.

        Kentteki bar ve restoranlarda 102 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve AA ekibinin de eşlik ettiği uygulamada 1920 kişi incelendi, aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Uygulamada, evrak eksikliği bulunan 11 işyerine de işlem yapıldı.

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