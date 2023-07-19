Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:11
        Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

        ANTALYA (AA) - Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu.

        Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın dünya turizminde cazibe merkezi olmaya devam ettiğini bildirdi.

        Farklı ülkelerden turistlerin kentte tatil yaptığını aktaran Yazıcı, "Yeşilin maviyle mavinin tarihle buluştuğu, ülkemizin turizm başkenti Antalya'mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sivrisinek ve pire kaynaklı öldürücü parazit vakalarında artış
        Sivrisinek ve pire kaynaklı öldürücü parazit vakalarında artış
        Antalya Orman Bölge Müdürü: 20 gün mangal yakmayın, restoranda yiyin
        Antalya Orman Bölge Müdürü: 20 gün mangal yakmayın, restoranda yiyin
        1 yaşındaki Toprak'ın ölümünde, anne ile sevgilisi tutuklandı
        1 yaşındaki Toprak'ın ölümünde, anne ile sevgilisi tutuklandı
        Mağarada bulunan Murat 124, Konya plakalı çıktı
        Mağarada bulunan Murat 124, Konya plakalı çıktı
        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
        İtfaiye, yangın çıkan eve kapı açma aparatı ile girdi
        İtfaiye, yangın çıkan eve kapı açma aparatı ile girdi